مدرب ألميريا السابق يرفض عرض الاتفاق السعودي

مازال البحث جاريًا عن مدرب جديد للاتفاق

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ رفض عرض الاتفاق لتولي مهمة تدريبه حتى نهاية الموسم الجاري.

ولا يُقدم الاتفاق الأداء والنتائج المطلوبة تحت قيادة مدربه السعودي خالد العطوي مما أدى لمطالبات جماهيرية كبيرة بإقالته والتعاقد بمدرب أجنبي أسوة ببقية أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأوضحت المصادر المتابعة أن إدارة الاتفاق أبلغت العطوي برغبتها التعاقد مع مدرب جديد وأنها بدأت بالفعل البحث عن الاسم المناسب لخلافته نتيجة سوء النتائج والضغوطات الجماهيرية الهائلة المطالبة بتغيير الجهاز الفني.

الرياضية كشفت النقاب في نسختها الورقية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن تواصل إدارة النادي مع بيدرو إيمانويل لخلافة العطوي لكن تم رفض العرض من جانب المدرب الإسباني.

وأوضحت أن الرفض جاء لعدم وجود منهجية واضحة للفريق الأول ورغبة إيمانويل في تولي تدريب فريق تكون لديه رؤية لتحقيق البطولات، خاصة أنه يمتلك عدة عروض رسمية من أندية عديدة لكنه مازال يدرسها جيدًا لاتخاذ الخيار والقرار المناسب.

وقد أوضحت الرياضية التي كشفت في وقت سابق عن اقتراب الاتفاق مع التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميس أنها حاولت استطلاع رأي المسؤولين في الاتفاق عن صحة تلك الأخبار، إلا أنهم فضلوا عدم الرد تطبيقًا لسياسة النادي المتبعة في عدم التعليق على الأخبار.

يُشار لأن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و6 خسائر.