أقدام لاعبي الاتفاق - تمنح الفيصلي صدارة الدوري السعودي مؤقتًا

العنابي ينتظر مواجهة الهلال والاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الفيصلي الفوز أمام الاتفاق بهدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الثواني الأولى من الشوط الثاني، حيث بدأت الهجمة بخطأ دفاعي لتصل الكرة إلى لاعب العنابي وبعد عدة تمريرات وصلت إلى ويليام ألفيس، الذي أرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها علي الخيبري بالخطأ في مرماه.

الفوز منح الفيصلي صدارة جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط مؤقتًا، في انتظار لقاء الهلال (7 نقاط) أمام الاتحاد (3 نقاط)، المقام حاليًا ضمن الجولة نفسها.

أما الإتي فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلاقي الاتفاق فريق أبها في الجولة المقبلة، في 26 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

بينما الفيصلي يواجه العدالة في 28 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.