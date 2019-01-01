الإصابة تُبعد القميزي والسليتي عن تدريب الاتفاق

ظهير أيمن الاتفاق صالح القميزي ولاعب وسطه نعيم السليتي تعرضا لإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها صالح القميزي ظهير أيمن الاتفاق تعرضه لكسر في أحد الأضلاع مما سيُبعده عن اللعب لـ4 أسابيع على الأقل.

وكان لاعب الشباب السابق قد اشتكى من آلام في صدره عقب مباراة الاتفاق ضد الفيحاء يوم الخميس الماضي، والتي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ووخضع القميزي لفحوصات طبية عقب تلك الشكوى أظهرت وجود كسر في أحد أضلاع ققصه الصدري، وحدد الجهاز الطبي للاتفاق مدة 4 أسابيع على الأقل لعلاج وتأهيل اللاعب، على أن يخضع لفحوصات أخرى لاحقًا لمتابعة تقدم حالته.

ومن جانب آخر، ينتظر الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي نتائج الفحوصات الطبية للنجم نعيم السليتي الذي غادر ملعب المباراة بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأمامية، ومن المقرر حسب الموقع الرسمي للنادي أن يخضع اللاعب التونسي لتلك الفحوصات اليوم الأحد.

وواصل الاتفاق تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة التقدم في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد غاب عن التدريب بجانب السليتي والقميزي اللاعب عبد الله الخطيب لإصابته بالإنفلونزا، وقد واصل المدافع سعيد الربيعي تدريباته ضمن برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته للمران الجماعي.