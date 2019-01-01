رسميًا - الاتفاق يتعاقد مع مدافع الأهلي

عبد الله الخطيب ينضم إلى الاتفاق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الاتفاق، عن التعاقد بشكل رسمي، مع عبد الله الخطيب، مدافع فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع عبد الله الخطيب، حيث جاء نصها كالآتي:

"إدارة نادي الاتفاق تتفق مع نظيرتها في الأهلي على انتقال المدافع عبدالله الخطيب لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لمدة سنة إضافية".

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتفق مع نظيرتها في الأهلي @ALAHLI_FC على انتقال المدافع عبدالله الخطيب لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لمدة سنة إضافية pic.twitter.com/noHB1H1vPM — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 21, 2019

وكان الأهلي وافق على رحيل عبد الله الخطيب إلى الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن المدير الفني عن عدم حاجته لخدماته.

الخطيب كان قد أعير من صفوف الأهلي إلى فريق الخليج في الدرجة الأولى، وضمه الصيف الجاري إلى المعسكر الإعدادي الذي أقيم في النمسا.