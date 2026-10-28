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زهيرة عادل

"تمادي في ظلم الأندية السعودية" .. أزمة الاتفاق الخليجية تشتعل بعد قرار الحكم

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الحكم وأربيل حضروا لملعب المباراة ولكن!

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في ظل الظروف الراهنة في الشرق الأوسط، يبدو أن مشهد عدم حضور الفرق للمباريات سيتكرر خلال الفترة المقبلة، فبعد أزمة مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، أتت أزمة الاتفاق السعودي وأربيل العراقي، لتشعل الجدل من جديد.

ما القصة؟

اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يحل الاتفاق ضيفًا على أربيل في العراق، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال الخليج للأندية.

لكن الفريق السعودي أخطر الاتحاد الخليجي بشكل رسمي أمس الثلاثاء، بعزوفه عن السفر للعراق، متحججًا بالظروف الراهنة غير المستقرة في المنطقة العربية.

الاتحاد الخليجي رفض حجج الاتفاق، وأصر على حضوره للعراق، مهددًا إياه باعتباره منسحبًا، لكن دون جدوى..

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فقد حضر طاقم التحكيم وفريق أربيل وجهازه الفني بالكامل إلى ملعب المباراة اليوم الأربعاء، فيما لم يحضر النواخذة.

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وبعد مرور الوقت القانوني، أطلق حكم المواجهة الخليجية صافرته معلنًا اعتبار الاتفاق منسحبًا، وما يترتب عليه من فوز أربيل 3-0، بحسب اللوائح والقوانين.



"تمادي في ظل الأندية السعودية"

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري على الواقعة، مؤيدًا قرار الاتحاد الخليجي باعتبار الاتفاق خاسرًا بنتيجة (3-0)، لكنه وجه اللوم للاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم دعمه لأنديته في مختلف المحافل.

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البكيري كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتبار انسحاب نادي الاتفاق السعودي امام نادي أربيل العراقي نظامي وقانوني لا غبار عليه. اعتبار انسحاب الوصل الإماراتي أمام النصر السعودي مرفوووض!! .. هي نفس القوانين والأنظمة، هي نفس الحالة، هي نفس البطولتين تحت مظلة خليجية وأخرى الاتحاد القاري!".

وأضاف: "لكن ما هو ثابت، أن موقف اتحاد الكرة السعودي الموقر ضعيف وغير حازم أمام هذا التمادي في ظلم الأندية السعودية في كثير من المواقف والشواهد".



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ماذا حدث في أزمة النصر والوصل؟

الوصل كان من المفترض أن يحل ضيفًا على النصر، في العاصمة السعودية "الرياض"، أول أمس الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن الفريق الإماراتي امتنع عن الحضور إلى الرياض، متحججًا بالضربات جماعة الحوثيين اليمينية لعدة مطارات في المملكة السعودية، فيما أعلن الجانب السعودي أنه وفر كل سُبل الراحة للوصل وكان جاهزًا لإقامة المباراة في موعدها الطبيعي.

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وسط كل ذلك، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا تأجيل المباراة لموعد لاحق، لم يعلن عنه بعد، وهو ما أغضب النصر، الذي طالب باعتبار الوصل منسحبًا ومهزومًا بثلاثية نظيفة.


لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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