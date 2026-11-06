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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | " هذا سبب الخسارة أمام العين " .. مطالب بالتعاقد مع "مدرب جديد" للعمل مع فيسينج في الاتحاد!

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معضلة تواجه مدرب العميد

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مرة أخرى يظهر النقاش حول المدرب الألماني ينس فيسينج، بسبب طريقة إدارته للمباريات والملف الهجومي بفريق الاتحاد خلال الموسم الجاري 2026/2027.

برنامج "روتانا سبورت مع وليد" ناقش موقف الثنائي يوسف النصيري وجورج إيلينخينا، ومن فيهم هو الأنسب من أجل قيادة هجوم العميد خلال الفترة القادمة، كما تطرق إلى حاجة فيسينج لمساعد جديد.

فيسينج يحتاج لمساعد

الإعلامي بندر الخليل قال خلال ظهوره في البرنامج:"يجب تدعيم الجهاز الفني للفريق بمدرب مساعد مع فيسينج، يعاونه خلال عملية التحضير للمباريات، لديه الآن 3 مساعدين أحدهم إسباني تم تصعيده من فريق الشباب، والآخر ألماني بالإضافة إلى الكابتن حسن خليفة".

وأضاف:"مع كامل الاحترام والتقديرللجميع، لن يضيف أي منهم أي شيء، يجب استبدال أحد المساعدين، مدرب الاتحاد ممتاز ولكنه لا يمتلك أي خبرة".

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من الأقرب للاستبعاد

وواصل الخليل حديثه:"ميكي الإسباني هو من يجب استبعاده، مستواه الفئات السنية كان سيئًا للغاية بشهادة العاملين في نادي الاتحاد، وبالتالي فهو لن يضيف أي شيء للفريق الأول، لذلك يجب رحيله واستقدام شخص آخر صاحب خبرة يفيد فيسينج".

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وأما عن خط الهجوم:"أفهم وجهة نظر المدرب في الدفع بيوسف النصيري لأنه يضغط بشكل عالي لتوجيه اللعب إلى ناحية معينة في أرض الفريق الخصم، وأما إيلينخينا فهو ممتاز في بناء الهجمة ويعتبر الأفضل مع إيفان توني، ولكن جورج كسول للغاية في عملية الضغط لذلك لا يتم الاعتماد عليه".

وتابع:"في 7 مباريات بعد التوقف الدولي، هناك 4 شارك فيها جورج بشكل أساسي وفاز الفريق، بينما لعب النصيري 3 وتعثر الاتحاد سواء بالتعادل أو الخسارة، لأن إيلينخينا يتفوق عليه من الناحية التهديفية".

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سبب الخسارة أمام العين

وتطرق بندر الخليل إلى المباراة الأخيرة التي خسرها الاتحاد بنتيجة 4/1 أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تسببت في هجوم عنيف على فيسينج.

وأكد:"المدرب يقوم بتحضير المباريات وحده، سيموني إنزاجي لديه 3 مساعدين، وهناك فارق كبير للغاية في الجودة ممن يمتلكهم الإيطالي ونظيره في الاتحاد".

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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