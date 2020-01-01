الاتحاد يلجأ للحل الودي مع بيليتش للهروب من غرامة "فيفا"

غرامة مالية صادمة من الفيفا على الاتحاد بسبب بيليتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف اتحاد جدة تجاه عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بغرامة لصالح المدير الفني السابق سلافين بيليتش.

وكان "فيفا" قد فرض غرامة على الاتحاد بقيمة 15 مليون دولار لصالح المدرب الكرواتي خلال 30 يومًا ليضع النادي في موقف صعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، أن الاتحاد قد يتجه خلال الفترة المقبلة لمفاوضات مع بيليتش لحل أزمة الغرامة المالية.

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وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد بالفعل فتح خطوط تواصل مع بيليتش من أجل حصوله على جزء من المستحقات وجدولة المتبقي.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة العميد تسعى للحصول على موافقة المدرب الكرواتي بالتنازل على جزء من المبلغ المفروض على النادي من قبل الفيفا.

وعاد مؤخرًا الاتحاد لأزمات المستحقات المالية لنجومه السابقين، أبرزها هي 3 ملايين يورو لصالح المغربي مروان دا كوستا.