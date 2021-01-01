الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة هنريكي .. وسبب الخضوع للجراحة

هنريكي يجري جراحة بسبب كسر في مشط القدم

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة أحد نجومه، في ضربة كبيرة لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة الهامة أثناء المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقدم الاتحاد مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، على عكس الموسمين الماضيين حيث صارع فيهما على الهبوط.

تعرض برونو هنريكي لاعب الاتحاد لإصابة قوية في مشط القدم خلال الفترة الأخيرة مما استدعى لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تطورات إصابة هنريكي وخضوعه لجراحة في مكان الإصابة.

وقال العميد في بيان رسمي: "قرر الجهاز الطبي في الفريق الأول إجراء عملية جراحية للاعب البرازيلي برونو هنريكي في مشط القدم بعد تعرضه لكسر إجهادي".

وأضاف: "خضع بعده للإجراء الطبي العلاجي التدرجي في التعامل مع هذا النوع من الإصابات بناءً على مدة الاستجابة والتي على ضوئها تم التوجه إلى التدخل الجراحي وتم التنسيق مع طبيب مختص في البرازيل لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام المقبلة".