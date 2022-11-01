الاتحاد يقترب من الانتصار .. مركز التحكيم تحت رهن فيفا في قضية حمد الله

شهران مرا من بداية مركز التحكيم في التحقيق في قضية التسجيلات، والجميع ينتظر القرارات على أحر من الجمر

يواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي تحركاته وتقديم ما يثبت براءته في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات"، المقامة ضده من قبل نادي النصر، والخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ قام بتزويد مركز التحكيم الرياضي السعودي بملف جديد، يدعم موقفه في القضية.

قضية التسجيلات لا تزال منظورة أمام مركز التحكيم السعودي بعدما أدانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، العميد، في أغسطس الماضي، وقررت حرمانه من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة (الشتاء المقبل)، وإيقاف حمد الله أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، ستة أشهر.

ووفقًا للصحفي الرياضي محمد العميري فإن إدارة النادي الجداوي أرسلت خطابًا لمركز التحكيم، توضح خلاله أحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي أُصدرت مؤخرًا في الشكوى المقدمة من النصر وحمد الله سويًا.

وأوضح العميري بحسب مصادره أن المركز ينتظر تفاصيل قرارات فيفا وما تم في ملف التسجيلات وكامل الحيثيات، لإصدار قراراته، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بنقض قرارات لجنة الاحتراف، التي أدانت الاتحاد.

وكان فيفا قبل أيام قد أصدر قراراته بإلزام النصر بدفع كامل المستحقات المالية المتأخرة لحمد الله والمكافآت التي لم يحصل عليها بعد التتويج بالدوري والسوبر، بجانب ما تنازل عنه من رواتب خلال فترة كورونا.

فيما رفض فيفا البت في التسجيلات التي يزعم النصر أنها تثبت تفاوض الاتحاد مع المهاجم المغربي خلال فترة سريان عقده مع العالمي، رافضًا الاعتراف بها، وبالتالي برأ الاتحاد من تهمة التفاوض خلال الفترة المحمية للاعب. (طالع التفاصيل)