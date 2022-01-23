الاتحاد يفاوض نجم الزمالك لتعويض الأحمدي

يبدو أن أيام كريم الأحمدي أصبحت معدودة داخل أسوار نادي الاتحاد، في ظل تردد أنباء قوية تفيد بأن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، تدرس بجدية إنهاء العقد معه.

الاتحاد أعلن قبل بداية الموسم الحالي، عن تمديد عقد كريم الأحمدي لموسم إضافي، ولكن يبدو أنه لن يكمل عقده وسيتم الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.

لماذا يريد الاتحاد التخلص من كريم الأحمدي؟

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن تجدد إصابة الأحمدي تسبب في تفكير إدارة الاتحاد خلال الوقت الحالي، في إنهاء عقده والاستغناء عن خدماته.

الأحمدي سيخضع لفحوصات طبية، ستحدد إمكانية بقائه مع الاتحاد من عدمها خلال الفترة القادمة، حيث إذا تبين أن الإصابة مزمنة سيتم التخلص منه على الفور.

الاتحاد سيدخل في أزمة فنية كبيرة حال رحيل الأحمدي، حيث سيترك فراغًا كبيرًا في خط الوسط، خاصة بعد رحيل عبد الإله المالكي إلى نادي الهلال مؤخرًا.

الاتحاد يفاوض طارق حامد لاعب الزمالك من أجل تعويض الأحمدي

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن وجود رغبة داخل نادي الاتحاد، لفتح خط المفاوضات مع عدد من اللاعبين في مركز المحور، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض الأحمدي.

وأضافت الصحيفة أن أبرز اللاعبين الموجودين في أهداف الاتحاد، هو المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة العميد.

وفي حالة تأكد رحيل الأحمدي بشكل نهائي عن الفريق، سيتم فتح باب المفاوضات مع طارق حامد لضمه.

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