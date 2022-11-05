الاتحاد يطالب شركة الملابس بتعويضات مالية

هل يحصل الاتحاد على أموال من شركة الملابس السابقة؟

طالبت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من شركة "إيريا" للملابس الرياضية تعويضات مالية، بعد أن تم فك الارتباط بين الطرفين مؤخرًا.

وكانت إدارة الاتحاد قد قامت بفسخ التعاقد مع إيريا، وقامت بالتعاقد مع شركة "نايكي" الأمريكية للملابس، من أجل رعاية الفريق خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد طلب مبلغ مليون و400 ألف ريال من شركة إيريا، كتعويضات للعميد بسبب تضرر النادي من فسخ التعاقد.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد طالب بالحصول على 900 ألف ريال، تعويضًا عن قيمة منتجات تم شراؤها من شركة نايكي المورد الجديد، ونصف مليون ريال عن بعض تكاليف معسكر النمسا الصيف الماضي.

ورفضت الشركة دفع تكاليف المعسكر، لأن الاتفاق كان ينص على تنظيمة في إيطاليا وليس النمسا، وتحت اسم "معسكر إيريا"، وعو الأمر الذي لم يتم.