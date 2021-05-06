الاتحاد يضمن بقاء أبرز لاعبيه قبل دخوله الفترة الحرة

الاتحاد يريد الحفاظ على لاعبيه

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تستهدف تجديد عقد أحد نجومه، وربطه بعقد جديد، قبل دخوله الفترة الحرة خلال الأيام القادمة.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للإبقاء على كافة اللاعبين خلال الفترة القادمة، ضمن للحفاظ على استقرار الفريق، الذي بات منافسًا على صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد تحركت من أجل تجديد عقد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للعميد، لضمان بقائه، بعد تألقه وتقديمه مستوى مميز.

كما أضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد توصلت بالفعل لاتفاق مبدئي مع سعود عبد الحميد، بعد توصية من جانب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق، للحفاظ على استقرار النمور.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الاتحاد خلال الأيام القادمة، عن تجديد عقد سعود عبد الحميد، بعد التوقيع الرسمي مع اللاعب، ليستمر اللاعب مع الفريق لمدة أطول.

بعض التقارير الصحفية، كشفت أيضًا عن بعض تفاصيل العقد، حيث سيتراوح مدته من 3 إلى 4 سنوات، وسيتم رصد مميزات أفضل من عقده السابق، بعد الاتفاق بين الطرفين.