الاتحاد يرد على وجود دعم خفي لتجديد سعود عبد الحميد

كشفت تقارير إعلامية، عن رد نادي الاتحاد حول ما تردد عن وجود دعم خفي، من أجل تجديد عقد الظهير الأيمن سعود عبد الحميد مع العميد خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر دون العودة لإدارة العميد، ولكن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين لتجديد العقد.

ما هي آخر تطورات أزمة تجديد سعود عبد الحميد؟

إدارة نادي الاتحاد كانت قد وصلت إلى اتفاق مع سعود عبد الحميد ووكيل أعماله من أجل تجديد عقده، وتم الاتفاق على عقد جلسة يوم الجمعة الماضي من أجل حسم تجديد التعاقد.

سعود عبد الحميد تخلف على التواجد في جلسة التوقيع على العقد الجديد رفقة رئيس النادي أنمار الحائلي، بسبب اعتراض وكيل أعماله على عدم تصديق الشيك الذي سيحصل عليه.

وفضّلت إدارة الاتحاد تأجيل مسألة تجديد تعاقد اللاعب، لحين عودته من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر.

ما هي حقيقة وجود دعم خفي لتجديد عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن" قال عبر برنامجه: "مصدر اتحادي أكد لنا التالي، أن اللاعب خارج أسوار نادي الاتحاد، وإدارة النادي تريد أن ترى الداعم الخفي الذين يتحدثون عنه".

الفراج تابع: "بشكل واضح جدًا، يؤكد المصدر على أن التدخل الشرفي في قضية تجديد اللاعب سعود عبد الحميد هي كذبة، ويؤكد على عدم وجود دعم خفي، وإذا هناك داعمين أو أعضاء شرف فليتقدموا بشيك بدولار واحد".

مصدر اتحادي: أين هو الداعم الخفي؟ ، إذا كانوا متواجدين فليتقدموا بدولار واحد .. والتدخل الشرفي في قضية سعود عبدالحميد "كذبة"



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واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "نادي الاتحاد لا ينفق عليه إلا مجلس إدارته وجمهوره فقط لا غير، والجمهور تذاكر مبارياته رخيصة حيث تصل إلى 15 ريال سعودي للتذكرة، وإذا حضروا في ملعب الجوهرة بالكامل لن تكفي تلك الأموال مكافأت اللاعبين فقط".

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