الاتحاد يرد على قضية الخراع: نستغرب التوقيت والدوافع والقضاء الحل

أصدر نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا لتوضيح القضية التي فجرها فيصل الخراع؛ لاعب الفريق السابق، مشككًا في قانونية حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية.

ماذا فعل الخراع؟

لاعب العميد السابق خرج في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية مؤكدًا أنه له مستحقات مالية متأخرة لم يحصل عليها، مستغربًا من حصول النادي على شهادة الكفاءة وتسجيل صفقاته الجديدة.

اللاعب أوضح أن مستحقاته تصل إلى 700 ألف ريال سعودي، هي قيمة رواتبه المتأخرة من موسم 2019-20. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة يكذب الخراع:

أمام الجدل الكبير الذي سببه اللاعب، وتشكيكه في نزاهة عمل لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، خرج اتحاد الكرة ليوضح الأمر.

دائرة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم نفت وجود أي قضايا على نادي الاتحاد متعلقة بالخراع، مشددًا على أنه كان هناك قضية قديمة وتم تنفيذ الحكم وقتها وانتهى الأمر. (طالع التفاصيل)

إدارة الحائلي ترد ببيان رسمي:

بعد الصمت الرهيب الذي سيطر على الموقف بالأمس من جانب النادي الجداوي، ومطالب إعلامه من الإدارة بالتوضيح، أصدر النادي بيانًا رسميًا.

وأشار مجلس الحائلي في بيانه إلى أنه بالفعل نفذ الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي لصالح الخراع، ولم تعد قضيته مدروجة في البيان المالي الخاصة بالكفاءة المالية.

واستغرب النادي الجداوي تفجير مثل هذه القضية في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء، لشكوى كل من اتهم النادي باتهامات غير صحيحة أو تطاول عليه.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/SRYWCnFJG6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 24, 2022

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