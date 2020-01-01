الاتحاد يدرس التعاقد مع الأرجنتيني جيانيتي

الاتحاد يسعى للتعاقد مع لاعب أرجنتيني آخر.

تدرس إدارة نادي الاتحاد، التوقيع مع الأرجنتيني لواترو جيانيتي لاعب فريق فيليز سارسفيلد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الاتحاد يسعى لضم جيانيتي، ليكون الأرجنتيني الثاني في الفريق، بعد ليوناردو جيل، الذي تم ضمه مؤخرًا للفريق الأصفر.

وأشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن إدارة الاتحاد تضع ملف التعاقد مع جيانيتي، لاعب فيليز سارسفيلد على طاولتها، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جيانيتي يلعب في مركز المدافع، حيث يعى الاتحاد لضمه، من أجل تعويض رحيل المغربي مروان داكوستا، الذي فسخ عقده مؤخرًا.

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داكوستا فسخ عقده مع الاتحاد مؤخرًا، بسبب عدم حصوله مع مستحقاته، ليرحل عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليبحث التعاقد مع فريق آخر.

الأرجنتيني جيانيتي يبلغ من العمر 26 عامًا، ويمكنه اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيسر، وقيمته التسويقية تبلغ الـ2.5 مليون يورو.

المدافع جيانيتي شارك هذا الموسم مع فيليز سارسفيد في 14 مباراة بالدوري الأرجنتيني، حيث سجل هدفًا واحدًا.