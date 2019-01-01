الاتحاد يخطط لتمديد عقد رومارينيو

اللاعب البرازيلي أثبت قدراته مع العميد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب نادي اتحاد جدة من تمديد عقد رومارينيو بعد تقديم مستوى متميز خلال الفترة الأخيرة مع الفريق السعودي.

رومارينيو انضم إلى صفوف العميد في صيف 2018 قادمًا من نادي الجزيرة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنّ اتحاد جدة يدرس تجديد عقد صاحب الـ 28 عامًا بعد المستوى الكبير الذي يقدمه منذ الموسم الماضي.

وأوضحت أنّ الإدارة لن تنتظر طويلًا خاصة وأنّ عقد اللاعب ينتهي في 2020 ولا ترغب في التخلي عنه.

وقدّم اللاعب مستويات طيبة الموسم الماضي كما سجل هدفين في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ اتحاد جدة لم يلعب سوى مباراة واحدة أمام الرائد وانتصر بثلاثية لهدف.