الاتحاد يُحدد شرطًا في مهاجمه الجديد، ويختار ضحيته من الأجانب

الاتحاد مازال يبحث عن مهاجم

نجح الاتحاد خلال الأيام الأخيرة في التخلص من مهاجم ألكسندر بريجوفيتش بعد التوصل معه إلى تسوية مالية لفسخ العقد بالتراضي، وكذلك التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة الذي حُسم كل شيء بشأنه ولا يتبقى سوى توقيع العقود.

الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لا تزال تسعى لضم مهاجم جديد يقود الهجوم، وقد حددت شرطًا مهمًا به، وكذلك حسمت أمر ضحيته من اللاعبين الأجانب الموجودين حاليًا على ذمة النادي.

ما هو الشرط الأساسي الذي حدده الاتحاد في مهاجمه الجديد؟

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن مصدر من النادي قوله أنهم يسعون للتعاقد مع مهاجم جديد بعد حسم صفقة كورونادو من الشارقة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الاتحادية حددت شرطًا مهمًا في المهاجم الجديد وهو أن يكون آسيويًا، حتى يستطيع اللعب مع الفريق في دوري أبطال آسيا 2022.

العميد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث من جدول الترتيب، ولذا تأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، بعدما حجزت أندية الهلال والشباب وبطل الكأس "الفيصلي" مقاعدها في دور المجموعات.

في الوقت الذي تكثف إدارة الاتحاد تحركاتها لحسم التعاقد مع مهاجم قادر على صناعة الفارق مع الفريق، حيث تتجه صوب التعاقد مع مهاجم آسيوي في ظل عودة الفريق للمشاركة بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة عبر الملحق وسط أنباء تواترت عن مفاوضات تجرى مع نادي الوصل الإماراتي لضم مهاجمه فابيو ليما ليكون ثاني صفقات الفريق للموسم الرياضي الجديد، ومن المرجح أن يكون بديلاً للاعب الرأس الأخضر رودريغيز.

ما هي الأسماء المرشحة لدعم هجوم الاتحاد؟

ارتبط الاتحاد خلال الفترة الماضية بمهاجمين من دوري الخليج العربي الإماراتي، وكلاهما يحمل الجنسية الإماراتية مما يعني أنه يستطيع اللعب مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

الأول هو علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة المتوج بلقب الدوري في الموسم الماضي، والثاني هو فابيو ليما نجم الوصل صاحب الأصول البرازيلية.

العميد فاجأ الجميع بحسم صفقة كورونادو وسط سرية تامة، وقد أوضح مصدر في الإدارة للشرق الأوسط أن المفاوضات بدأت منذ أسبوعين دون علم أحد من الإعلام، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على ضم لاعبين أجنبيين جديدين.

الاتحاد يُحدد ضحية المهاجم الجديد من أجانبه.

يمتلك الاتحاد حاليًا 7 أجانب، ومن المتوقع أن يُسجل كورونادو بدلًا من بريجوفيتش بعد إتمام الصفقة رسميًا ورحيل المهاجم الصربي نهائيًا وتوقيعه على المخالصة المالية.

الشرق الأوسط أوضحت أن الاتحاد اختار لاعب الوسط برونو هنريكي والجناح جاري رودريجيز للتخلي عن أحدهما لقيد المهاجم الجديد، وذلك لاستحالة التخلي عن أي من الرباعي، مارسيلو جروهي وأحمد حجازي وكريم الأحمدي ورومارينيو، لأهميتهم الكبيرة.

الصحيفة رجحت أن يُسجل المهاجم الجديد بدلًا من رودريجيز خاصة مع الحديث مؤخرًا عن رغبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في بقاء مواطنه هنريكي مع الفريق للموسم القادم.

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