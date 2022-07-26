الاتحاد يتفوق على الريان .. بنشرقي يقترب من العميد

هل يكرر المغربي تجربته في الدوري السعودي بالفعل؟

يبدو أن الزمالك المصري هو وجهة الاتحاد السعودي لإبرام صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مستغلًا أن هناك أكثر من لاعب حر به.

زملكاوي أولى صفقات العميد:

النادي الجداوي أعلن قبل يوم تعاقده بشكل رسمي مع طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأبيض.

حامد رفض تجديد عقده مع الفارس الأبيض بعد نهايته، مفضلًا التنازل عن بعض مستحقاته المالية مقابل الحصول على مخالصة مالية من ناديه، ومن ثم انضم بالفعل لمعسكر النمور في النمسا.

ويعد طارق حامد هو أولى الصفقات التي تمت في الصيف للاتحاد، لكن العميد كان قد حصل على توقيع المدافع أحمد شراحيلي؛ لاعب الشباب، في الشتاء الماضي، لينضم له في صفقة انتقال حر في الصيف الجاري.

بنشرقي ثاني الصفقات:

المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، رفض هو الآخر تجديد عقده مع الزمالك بعد نهايته، نظرًا للاختلاف حول الأمور المالية بينه وبين المسؤولين، ليعلن بشكل رسمي رحيله، عقب قيادته للفريق للتتويج بطلاً لكأس مصر 2021.

ووفقًا للصحفي محمد بركات فإنه كانت هناك منافسة شرسة بين الاتحاد والريان القطري لضم بنشرقي.

وأشار بركات إلى أن العميد تفوق بالفعل في المنافسة، وأن توقيع العقود سيتم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

ماذا قدم بنشرقي مع الزمالك؟

المغربي كان قد انضم للفارس الأبيض في صيف 2019 قادمًا من الهلال السعودي.

خلال هذه السنوات، شارك مع الزمالك في 108 مباريات، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 27 آخرين، في مختلف البطولات.

على مستوى البطولات، حقق خمس مع الأبيض، بواقع لقبي كأس مصر، ولقب وحيد من الدوري المحلي والسوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.