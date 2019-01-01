الاتحاد يتعاقد مع راعٍ جديد ورئيس النادي يُطمئن الجماهير

عقب التوقيع تحدث رئيس النادي لؤي ناظر، عن الفريق خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الميركاتو الشتوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وقع نادي الاتحاد عقد شراكة استراتيجية مه "هنقرستيشن" تنضم بموجبه للعديد من الجهات الراعية لنادي الاتحاد.

وتمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس ادارة النادي المهندس لؤي ناظر والمدير التنفيذي لـ "هنقرستيشن" ابراهيم الجاسم بمقر النادي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعقب التوقيع تحدث رئيس النادي لؤي ناظر، عن الفريق خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الميركاتو الشتوي، والذي تنتظره جماهير العميد بكل قوة. اختيارات المحررين جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

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⭕️ في حلقة جديدة من يلا جول نستعرض معكم أهم وأبرز الأحداث في الربع الأول من عام 2018، صراع الانتقالات الشتوية، ورحيل ديفيد أستورى قائد فيورنتينا. 👇#YallaGoal pic.twitter.com/v3tCxFavMw — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 2, 2019

وعن الصفقة التي تم عقدها بشكل رسمي قال : "الإيفوارى سيكو سانوجو، لاعب كبير ولعب في بطولات كبيرة وهو مكسب لنادي الاتحاد، كما أن نوعية اللاعبين المختارين للعب في الاتحاد عالية جداً وهذا ما جعل المفاوضات صعبة".

هنقرستيشن شريك الاتحاد الاستراتيجي 💛 pic.twitter.com/DXFtYn6wBU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 2, 2019

وعن الميركاتو الشتوي قال : "الفترة الشتوية ليست سهلة للتعاقد مع لاعبين ممتازين ولكن كنا مصدر قلق كبير لبعض الاندية الكبيرة لتحركاتنا الكثيرة".