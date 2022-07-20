الاتحاد يتخذ إجراء مفاجئ ضد النصر بسبب التسجيلات المسربة!

تغيير جديد في قضية حمد الله

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إجراء مفاجئ ضد نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بسبب التسجيلات المسربة في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله.

نادي النصر قدم شكوى ضد حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الحصول على تسجيلات تدين الثنائي في قضية فسخ عقد اللاعب المغربي مع العالمي والانتقال إلى الاتحاد مجانًا.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن نادي الاتحاد قام برفع شكوى أمام الجهات المختصة ضد إدارة نادي النصر، بشأن كيفية حصول مسؤوليه على تسجيلات هاتفية مصونة بسرية الاتصالات.

الاتحاد شدد في شكواه على أن الوصول إلى تلك التسجيلات يتطلب إذنًا من جهات رسمية، والحصول عليها بدون إذن مخالفًا.

وفي نفس السياق، دفع فهد بارباع بعدم اختصاص لجنة الاحتراف بنظر الشكوى المقدمة من نادي النصر، وذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة منذ يومين.

وكان حمد الله قد تمسك خلال الجلسة بعدم اختصاص لجنة الاحتراف بنظر الشكوى، خاصة بعد قيام مسؤولي النصر بتقديم الشكوى إلى الفيفا، بما فيها من تسجيلات صوتية قدمها مسؤولو النصر.

غرامة وتأهب .. آخر تطورات انضمام طارق حامد للاتحاد

وقدم مسؤولو الاتحاد للجنة الاحتراف ما يثبت قيام نادي النصر برفع شكواهم إلى فيفا بما فيها من تسجيلات صوتية، واعتمادها من جانب الفيفا ضمن ملف القضية، وأصبحت لجنة غير مختصة بنظر الدعوى.