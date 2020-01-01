الاتحاد يُبلغ خيل بالاستغناء عنه ويستقبل الصربي بريجوفيتش

بريجوفيتش سيحل بديلًا من ليوناردو خيل في قائمة الاتحاد.

تلقت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بلاغًا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، بعودته إلى جدة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارته لفريق باوك اليوناني.

وكان الاتحاد قد أعار بريجوفيتش مع بداية الموسم الحالي إلى باوك اليوناني، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع الفريق اليوناني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بريجوفيتش أبلغ الاتحاد بالمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 16 أكتوبر المقبل.

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ومن المقرر أن يتواجد كافة اللاعبين الذين قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، الاعتماد عليهم في الدوري، في جدة خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب آخر، أبلغت إدارة الاتحاد، اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل لاعب الوسط بشكل رسمي، بعدم الحاجة إلى خدماته الفترة المقبلة، ليكون أول الراحلين عن الفريق، بالرغم من أن عقده يتبقى فيه عامين ونصف العام.

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إدارة الاتحاد ستقوم بتسجيل بريجوفيتش بدلًا من اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل في قائمة الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.