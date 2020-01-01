رومارينيو يُوجه رسالة قاسية للاعبين "الهاربين" من الاتحاد

ويتحدث عن احتمالات رحيل جوناس

وجه رومارينيو مهاجم الاتحاد السعودي رسالة قاسية للاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق لتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، وخاصة الثنائي مروان دا كوستا وإيميليانو فيشيو، واصفًا إياهم بالهاربين.

الاتحاد كان قد تعادل مؤخرًا مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وقد أكد المهاجم البرازيلي أن النتيجة لم تكن مرضية لكن الشيء الإيجابي خلال اللقاء هو تصاعد الأداء وتحسنه.

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رومارينيو وجه رسالة لزملائه في الاتحاد وكذلك لمن رحلوا عنه، بقوله لبرنامج "الدوري مع وليد" "أتمنى وجود لاعبين يتحملون المسئولية في الاتحاد، ولا يهربون من الفريق لأسباب تافهة".

وأضاف حول مستقبله "أنا سعيد في الاتحاد ولا أريد الرحيل عنه، الجميع هنا يُعاملني بشكل ممتاز وأشعر بمشاعر الحب من الجماهير. أنا مرتاح في السعودية والنادي وفر لي كل شيء".

وحول إمكانية تخلي العميد عن جوناس، قال "لم أسمع عن رحيل جوناس، النادي لم يتحدث معي حول الأمر وكذلك اللاعب، الأخبار فقط تتحدث عن ذلك ولو حدث سأحزن جدًا، لكن بالتأكيد صداقتنا ستتواصل".

وأخيرًا أبدى صاحب الـ29 عامًا رغبته في الاستقرار على مهاجم متقدم في التشكيل الأساسي حتى يحدث الانسجام المطلوب في المنظومة الهجومية.