هل يحق لرومارينيو إكمال الموسم مع الاتحاد؟ محامٍ مختص باللوائح يُجيب

اللاعب كان قد طلب فسخ عقده مع النادي

طمأن المحامي التونسي المختص بالقوانين واللوائح الرياضية "علي عباس" جماهير فريق الاتحاد السعودي حول موقف نجم الفريق رومارينيو من إكمال الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المهاجم البرازيلي كان قد أعلن فسخ عقده مع الاتحاد بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، إلا أن جهود الإدارة الاتحادية نجحت في احتواء الموقف واستعادة اللاعب بعد تسديد جزء من تلك المستحقات.

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وقد ظهر صاحب الـ29 عامًا في مقطع فيديو أعلن خلاله عودته للفريق للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم، وأكدت تقارير إعلامية أنه أرسل للاتحاد الدولي ليُبلغه بتراجعه عن فسخ عقده.

هذا الأمر أثار جدلًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول قدرة رومارينيو اللعب مع الاتحاد في الموسم الجاري بعد فسخ عقده، لكن علي عباس أزال هذا اللبس بتأكيده لصحيفة البلاد أن ما يُقال حول فسخ الفيفا عقد اللاعب غير صحيح وأن تلك الخطوة لو حدثت يُمكن التراجع عنها، مشيرًا إلى اختلاف إجراءات فسخ عقود اللاعبين الأجانب عن المحليين.

ومضيفًا "المحترف الأجنبي يُرسل إلى ناديه مباشرة أو عبر محاميه إخطارًا بدفع المستحقات، ويُمهله 15 يومًا للتسديد، وإن لم يقم النادي بدفع المستحقات كاملة يُرسل اللاعب إعلامًا للنادي عبر البريد الإلكتروني بفسخ عقده ومن ثم يُوقع مع نادٍ آخر ويتقدم بشكوى لدى فيفا للمطالبة بالتعويضات اللازمة".

أضاف موضحًا "رومارينيو سار على تلك الخطوات، أرسل للاتحاد ليُعلمه بفسخ العقد ولكن الإدارة نجحت في احتواء الأمر وحل الخلاف، ولذا تراجع اللاعب وذلك من حقه تمامًا، والآن سيُكمل عقده مع النادي حتى لو تضمن أي تعديل عليه، بشرط أن يكون ذلك التعديل ضمن اتفاقية مكتوبة بين الطرفين".