الاتحاد وكونترا وقرارات حاسمة .. إبقاء الأجانب والقوة الضاربة

يستعد فريق نادي الاتحاد لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل تلك المواجهة، اتخذت إدارة العميد قرارًا حاسمًا، كما أن الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق حسم بعض الأمور قبل الكلاسيكو.

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد بالكلاسيكو

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة الكلاسيكو ستكون حاسمة بشكل كبير في السباق على التتويج ببطولة الدوري السعودي، حيث يتصدر الاتحاد برصيد 61 نقطة، ويأتي بعده الهلال برصيد 55 نقطة.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل إبقاء فرصة تتويجه بالدوري السعودي حتى النهاية، أملًا في تعثر للعميد من أجل السيطرة على قمة الترتيب.

ما القرار المهم الذي اتخذه كونترا قبل مواجهة الهلال؟

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن كونترا قرر الدفع بالقوة الضاربة أمام فريق نادي الهلال يوم الإثنين، من أجل حسم المباراة لصالحه والاقتراب أكثر من التتويج بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن المباراة ستشهد عودة المصري أحمد حجازي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

كما قام كونترا بمتابعة مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء، والذي خسره الفريق الأزرق، وذلك من أجل تسجيل بعض الملاحظات على الزعيم قبل مواجهة الكلاسيكو.

الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا يخص الأجانب

وفي نفس التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أكدت على أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، استقرت على عدم إجراء أي تغيير على اللاعبين الأجانب الحاليين بالفريق.

الاتحاد سيبقي على الأجانب الموجودين بقائمته وهم: "مارسيلو جروهي، رومارينيو، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، أحمد حجازي، أندريه فيليبي، عبد الرزاق حمد الله".

إدارة العميد قررت تمديد عقد البرازيلي برونو هنريكي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب رفقة الفريق الفترة الماضية.

كما ستقوم إدارة الاتحاد بتمديد إعارة فيليبي أو شراء عقده بشكل نهائي من ناديه فيتوريا جيماريس البرتغالي، بعد أن تمت إستعارته منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم، حيث سيتم البحث عن بديله حال فشلت المفاوضات.

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