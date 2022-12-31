الاتحاد وأبها .. جروهي أخفى عيوبًا لابد من علاجها في العميد

الاتحاد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد

Shahid

عاد الاتحاد إلى جدة من مواجهة أبها في المحالة ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي بالنقاط الثلاثة بعد فوزه الصعب 2-1 في لقاء شهد تألق حارس مرماه مارسيلو جروهي بتصديه لعديد المحاولات لأصحاب الأرض وعلى رأسها ركلة جزاء سددها سعد بقير.

تألق جروهي وتصدياته الممتازة أنقذت الاتحاد من فقدان نقطتين أو ربما ثلاثة، وقد أخفى ذلك عيوبًا لابد من علاجها في الفريق خوفًا من أن تتفاقم ويُصبح حلها صعبًا للغاية أو أن يأتي وقت لا يجد فيه الفريق حارس مرماه بهذا المستوى الممتاز.

أبرز تلك العيوب هي الأنانية المفرطة في الهجوم من البعض خاص عبد الرحمن العبود، والتي تسببت في ضياع أكثر من فرصة كان يُمكن أن تحسم اللقاء تمامًا وتجعل جمهور العميد يتفادى حبس أنفاسه في اللحظات الأخيرة مع هجمات أبها الخطيرة.

سوء اللمسة الأخيرة سواء بسبب التسرع أو اختيار القرار الخاطئ هو أيضًا من عيوب الاتحاد في المباراة والدوري هذا الموسم بشكل عام، الفريق اليوم أهدر عدة فرص خاصة من مهاجمه حمدالله كانت كفيلة بحسم النتيجة مبكرًا.

لا أعلم إلى متى سيستمر نونو سانتو في عناده باللعب بصانع اللعب إيجور كورونادو في محور الارتكاز بجانب طارق حامد، واضح جدًا أن البرازيلي لا يُقدم أي إضافة تذكر في الملعب سواء دفاعيًا أو هجوميًا، صحيح أنه يُساعد في التحول ونقل الهجمة سريعًا بتمريراته الممتازة لكن سهولة اختراق الوسط دفاعيًا تبقى علامة استفهام كبرى يجب أن يجد لها حلًا المدرب البرتغالي.

دفاع الاتحاد أيضًا ظهر بشكل مهزوز اليوم، خاصة من الأطراف وتحديدًا الطرف الأيمن الذي صال وجال به صالح العمري كما شاء. أطراف الاتحاد بحاجة لتطوير في الجانب الدفاعي، وكذلك أجنحة الفريق بحاجة لتعليمات صارمة بالعودة والمساعدة أكثر، خاصة مع وجود كورونادو في الوسط وتركيز طارق حامد على تغطية الثغرات في العمق.

الاتحاد نجح بالفوز اليوم، وكذلك على الشباب في الكأس، لكن المباريات تزداد صعوبة في دوري روشن السعودي، وأي خصم ستكون لديه أدوات هجومية جيدة سيكون قادرًا على تهديد مرمى جروهي جيدًا مثلما حدث اليوم على مدار اللقاء من جانب أبها .. هل سيجد العميد فارسه جروهي دومًا؟ هذا ما يتمناه الجميع في النادي لكنه ما لا يحدث عادة في كرة القدم.

Shahid