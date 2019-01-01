الاتحاد والشباب يشاركان في البطولة العربية
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن الأندية المشاركة في كأس الأبطال العربية في الموسم المقبل، من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الموسم الماضي قد شارك أكثر من نادي سعودي في البطولة حيث وصل الهلال إلى نهائي البطولة وخسرها أمام النجم الساحلي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كلًا من الاتحاد والشباب هم من سيمثلوا الدوري السعودي في البطولة العربية.
وأشارت التقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى من نظيره العربي، خطاب رسمي أمس الأربعاء يفيد بالمشاركين من الدوري في البطولة العربية.
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والجدير بالذكر أن 4 أندية قد مثلت الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الماضية من البطولة العربية وهم الأهلي والهلال والنصر والاتحاد.
لؤي ناظر: تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، ولكن لم يكن مستغربًا منكم أنكم أحتويتوني، ودعمتوني، وساعدتوني بتواجدكم وتحفيزكم. في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز، وقفنا سوياً لخدمة الكيان.. كيان نادي الاتحاد. pic.twitter.com/zefjaqIfP1— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 30, 2019