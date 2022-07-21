"الاتحاد والبقية سيلحسون الصحون في الموسم المقبل"

رغم أن العميد كان قريبًا من اللقب في الموسم المنقضي إلا أن عضو شرف النصر السابق له رأي مختلف

حصر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي الأسبق، المنافسة في الموسم المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على فريقين فقط، وقلل من شأن البقية.

المنافسة في الموسم المنقضي انحصرت في الجولات الأخيرة بين الهلال والاتحاد، فيما ابتعد الشباب مبكرًا، ومن ورائه النصر، اللذين اختتما الموسم في المركزين الرابع والثالث على الترتيب.

أما العميد فقط انفرد بالصدارة لعدة أشهر، قبل أن يتعرض لنزيف النقاط في الجولات الأخيرة، ويهبط عن القمة قبل النهاية بجولتين.

الزعيم استغل تعثر النمور وانقض على الصدارة، ونجح في النهاية في الحفاظ على اللقب الذي احتكره لثلاثة مواسم متتالية إلى الآن.

ماذا قال آل مغني عن الموسم الجديد؟

الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المقرر أن ينطلق في 25 من أغسطس المقبل.

وسيشهد هذا الموسم لأول مرة غياب الأهلي عنه، بعدما هبط بنهاية الموسم المنقضي، إذ احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

عضو شرف العالمي الأسبق يرى أن الاتحاد والشباب سيكونان خارج المنافسة في الموسم المقبل، وحصر المنافسة بين الجارين؛ الهلال والنصر.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التنافس هذا الموسم بين النصر والهلال، أما بقية الأندية أتوقع وضعهم مثل وضع بعض إعلام النصر يلحسون الصحون".

التنافس

هذا الموسم

بين النصر والهلال

اما بقية الانديه اتوقع وضعهم

مثل وضع بعض اعلام النصر

يلحسون الصحون 🤷‍♂️🤷‍♂️ — سعد آل مغني (@saadalmughni) July 21, 2022

يذكر أن آل مغني دخل في خلافات مع إعلام النصر ومسؤوليه نظرًا لانتقاده المتكرر لأوضاع النادي.