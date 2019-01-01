الاتحاد يُحذر الصحفي وعبد الحميد من البطاقة الصفراء

حذر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة محمد العبدلي الثنائي زياد الصحفي وسعود عبد الحميد من الحصول على بطاقة صفراء أمام أبها

حذر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة محمد العبدلي ثنائي دفاع الفريق "سعود عبد الحميد وزياد الصحفي" من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة أبها في الدوري السعودي مساء اليوم الأحد.

ويمتلك كلًا من اللاعبين 3 بطاقات صفراء في رصيدهما من البطاقات الملونة، وتنص اللوائح في دوري كأس محمد بن سلمان على إيقاف اللاعب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة.

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ويخشى العبدلي إيقاف الظهير الأيمن وقلب الدفاع عن مباراة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي، إذ يُعد الثنائي من العناصر المهمة والأساسية في الاتحاد.

يُذكر أن مباراة اليوم ضد أبها في ثامن جولات دوري المحترفين السعودي هي الأولى للعبدلي محليًا بعد تعيينه خلفًا للمقال لويس سييرا، وقد نجح خلال الأسبوع الماضي في قيادة الاتحاد للفوز على الوصل في ذهاب دور الـ16 خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.