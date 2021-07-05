"الاتحاد ليس العميد، بل هذا النادي، وبطولات المناطق رسمية ولدي الدليل"

تصريحات مثيرة حول النادي الأقدم في السعودية وملف التوثيق

أجرى محمد المرزوق رئيس لجنة الحكام السعودية السابق حوارًا مثيرًا مع صحيفة الرياضية السعودية تحدث خلاله دافع خلاله عن الحكام السعوديين واتهم الأجانب بأنهم يأتون لمجرد ملء جيوبهم بالمال ثم العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن أخطاءهم كثيرة جدًا.

وقال المرزوق أن رئيس النصر السابق "الأمير عبد الرحمن بن سعود" هو أكثر من كان يُشكل ضغطًا على الحكام لتصريحاته القاسية ضدهم بعد انتهاء المباريات، رغم أنه كان يتمتع بالهدوء خلالها، فيما رئيس الهلال "الأمير عبد الله بن سعد" كان أكثر الرؤساء احتجاجًا على قرارات الحكم.

ماذا قال المرزوق حول النادي الأقدم في السعودية والمستحق للقب العميد؟

المرزوق الذي عاصر بدايات الكرة السعودية أكد أن الاتحاد ليس عميد الأندية السعودية بل الوحدة، مشيرًا إلى أن العديد يعلمون ذلك لكنهم يُحاولون طمس الحقيقة وتغييرها.

إذ قال حول موقف لن ينساه خلال فترته كحكم "أذكر مباراة بين الأهلي والوحدة كلفت بقيادتها، وكان الأهلي دائمًا يتفوق على الوحدة، لكن الوحدة انتصر في تلك المباراة، وحينما خرجت من الملعب كانت جماهير الوحدة تنتظرني، فتفاجأت بوجودها وركضوا باتجاهي وحملوني على الأكتاف مرددين: “تحيا العدالة يا حكم”، كان مشهدًا غريبًا ولا زلت أتذكره حتى الآن، وأنا حزين على وضع الوحدة الآن بعد الهبوط، لأنه فريق له تاريخ، وهو أول نادٍ تأسس في السعودية، ويجب أن يكون بين الكبار".

وأضاف حول إن كان الوحدة هو النادي الأقدم في السعودية "أنا متأكد جدًا بأن الوحدة هو العميد، وهو أول فريق تأسس، وكثيرون يعلمون بتأسيس الوحدة قبل الاتحاد، ولكن البعض حاول تغيير هذه الحقائق".

المرزوق: بطولات المناطق رسمية، وهذا هو الدليل

رئيس لجنة الحكام عام 1998 اقتحم ملف توثيق البطولات مؤكدًا أن بطولات المناطق رسمية، والدليل أنها شهدت استقطاب حكام أجانب لإدارة بعض مبارياتها.

مضيفًا "بالتأكيد بطولات المناطق للأندية كانت رسمية، والدليل أنهم استقطبوا حكامًا أجانب في تلك الفترة من أجل قيادة المباريات، بينما البطولات التجريبية تشهد مشاركة مناطق الشرقية والرياض والغربية، اضافة إلى منتخب البحرين".

وحول الأندية المتوجة بالبطولات، قال "اسألوا الأمير خالد الفيصل عن البطولات التي لم يتم توثيقها، فهو أعلم بكل التفاصيل حينما كان يرأس الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تلك الفترة، وأنا متأكد بأن الأمير خالد الفيصل يمتلك المعلومات الكافية وسيرحب بالفكرة لتوثيق البطولات".

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