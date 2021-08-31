"كوزمين يحب الضغط العالي والسيطرة على المباريات دائمًا"

حالة من الغموض يعيشها جمهور نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الحالية بعد إعلان تعاقد ناديه مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم الجاري.

العميد كان قد أقال مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، بعد وداع كأس محمد السادس للأندية الأبطال بخسارة النهائي أمام الرجاء المغربي في ركلات الترجيح.

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التعاقد مع كوزمين – صاحب الـ45 عامًا – انتقده البعض الذي رأى أنه في رصيده بطولتي كأس فقط، وهذا ليس هو طموح جمهور النادي الجداوي، بجانب تنقله الكثير بين عدة أندية في فترات قصيرة.

المدرب الروماني بدأ مسيرته التدريبية عام 2010، وقاد عدة فريق رومانية على رأسها بيترولول ودينامو زغرب، بجانب جوانجزو الصيني، وبعض التجارب في إسبانيا مع فرق بالدرجة الثانية، وقاد كذلك منتخب بلاده في الفترة من سبتمبر 2017 وحتى نوفمبر 2019.

وحقق كوزمين كأس رومانيا مرتين مع بيترولول 2012-13، ودينامو 2016-17.

النسخة العربية من "جول" تواصلت مع الصحفي الروماني إيمانويل روسو، للتعرف أكثر عن كونترا، والإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها جمهور النمور، فدار الحوار التالي..

علمنا أن 4-2-3-1 هي الطريقة المفضلة لكونترا، لكن ماذا عن الاستراتيجية المفضلة له؟ هل يحب الهجوم بالاستحواذ أم الهجمات المرتدة؟

كوزمين مدرب يحب الضغط العالي، ويريد دائمًا أن يكون المسيطر على المباريات، هو مدرب يمكنه التأقلم مع وضع فريقه ومع مجموعة اللاعبين المتاحة أمامه، بجانب أنه لا يحب فقد الكرة، ويطالب لاعبه بذل أقصى ما لديهم لاستعادتها.

جماهير الاتحاد متخوفة من مسيرة كونترا، خاصة من نقطة عدم استمراره مع نادٍ واحد لنهاية الموسم باستثناء تجربته مع بيترولول، ماذا تقول عن ذلك؟

لا داعٍ للقلق، فإن رحيله عن كل نادٍ يكون مبررًا، بجانب أنه ترك انطباعًا جيدًا في كل نادي روماني عمل به، ومع خيتافي أيضًا قام بعمل رائع، إذ أنه أنقذ الفريق من الهبوط رغم أن الوضع كان سيئًا للغاية.

كيف تصف شخصية المدرب وتعامله مع اللاعبين؟ هل يمتاز بالصرامة الشديدة أم يفضل التعامل الودي أكثر؟

هو مدرب صاحب مبدأ، ويطالب لاعبيه بضرورة أن يتعاملوا بحيادية معه، لكنه قريب من اللاعبين وعادةً ما يحبه الجميع، ورغم ذلك هو مدرب ليس سهل المنال، إذ يحب أن يكون عادلًا مع الجميع.

هل يُفضل اللعب بعناصر الخبرة أم باللاعبين الشباب، خاصةً أن الاتحاد لديه خليط من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة؟

كوزمين يفضل أصحاب الخبرات، كونهم قادرين أكثر على تحقيق أهدافه، لكنه مدربًا ذكيًا، ويمكنه استخراج اللاعب الشاب الجيد، إذا كان هناك أحدهم في المجموعة، وبالفعل قام بضم عدد غير قليل من اللاعبين الشباب عندما أتيحت له الفرصة في المنتخب الروماني.

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