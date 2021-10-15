حوار سريع مع نجم الاتحاد السعودي..

أحدث ضجة كبرى منذ ارتباط اسمه بنادي الاتحاد السعودي، كان أحد أهم مطالب جماهير العميد خلال سوق الانتقالات، وبالفعل كان لهم ما أرادوا.

جاء من الشارقة الإماراتي، ليبدأ رحلة جديدة من السحر والمتعة في الوطن العربي، هذه المرة في دوري المحترفين السعودي، بقميص النمور.

سرعان ما نثر سحره في السعودية، ثلاثة أهداف وست تمريرات حاسمة في مبارياته الخمس الأولى مع العميد، ليخطف الأضواء وينال استحسان الجميع، ويساهم في احتلال فريقه لصدارة الترتيب حتى الآن.

النسخة العربية من موقع "جول" أجرى حوارًا خاصًا مع البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب نادي الاتحاد، عن تأقلمه سريعًا، الفوز بالديربي، وجماهير العميد، والمزيد..

بدايةً حدثنا عن انطباعاتك الأولى عن الدوري السعودي والفارق بينه وبين الدوري الإماراتي.

لم أخض الكثير من المباريات حتى الآن في الدوري السعودي، لذا أعتقد أنه من السابق لآوانه الوصول إلى أي إجابة، لكن ما يمكنني قوله عن المباريات التي لعبتها هو أنها منافسة قوية للغاية، بوتيرة شديدة، دائمًا ما تكون هجمات الفريق ودفاعاته عالية الكثافة، وهناك الكثير من المتطلبات البدنية.

لكن من الصعب المقارنة لأنني لم آتي إلى هنا منذ فترة طويلة، لكن يمكنني القول إن كلاهما من المنافسات المهمة للغاية وذات مستوى رائع.

شاركت في خمس مباريات بالدوري ساهمت بـ9 أهداف، وهو رقم كبير، كيف تأقلمت سريعًا مع الأجواء في الفريق؟

لحسن الحظ تمكنت من تحقيق أرقام مهمة، وصلت وتم استقبالي جيدًا من الجهاز الفني واللاعبين، لذلك منذ البداية كان الأمر جيدًا بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وبالتأكيد كل هذا ساعدني كثيرًا. لدينا مجموعة جيدة من المحترفين واللاعبين المحليين، أقول إنه من المهم للغاية في كرة القدم أن يكون فريقك صاحب شخصية، سنمضي الموسم معًا، وهو موسم طويل جدًا، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أشخاصًا جيدين قبل أي شيء آخر، وأعتقد حقًا أن لدينا أشخاص رائعين هنا.

حققتم الفوز على النصر في الكلاسيكو، ثم مؤخرًا نجحتم في حسم ديربي جدة لصالحكم، كيف ترى تأثير الجماهير في مثل هذه المباريات؟

إنه جمهور رائع، الاتحاد لديه جماهير لا تصدق وتدعمنا كثيرًا، وهذا يحدث فرقًا كبيرًا.

في المباراة ضد الأهلي، أظهروا مرة أخرى قوة جماهيرنا والفارق الذي يمكن أن يصنعوه في الملعب، هذا يساعدنا دائمًا في تقديم أفضل ما لدينا في الملعب، وهذا ما حدث بالفعل في المباريات الكبرى هذا الموسم.

ماذا عن فرص الاتحاد في الفوز بالدوري السعودي؟

أعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا، وجماهير رائعة، ونحن نخطو أولى خطواتنا في الدوري السعودي وسيكون هناك المزيد من المباريات الكبيرة والصعبة المقبلة، لذلك أعتقد أنه في الوقت الحالي علينا التركيز على كل مباراة، لنبذل قصارى جهدنا دائمًا.

أعتقد أنه من السابق لآوانه الحديث عن من لديه فرص أكبر في تحقيق اللقب، فهناك العديد من الفرق الكبيرة في المسابقة، ونحن نحترمها جميعًا. آمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد في مباراة تلو الأخرى، بدعم من جماهيرنا، ومن ثم تتاح لنا الفرصة لنحلم باللقب.

تدربت في البداية تحت قيادة مواطنك كاريلي، كيف رأيت رحيله عن الفريق؟

كاريلي منذ لحظة وصولي إلى النادي، جعلني أشعر بأنني في بيتي، لقد كانت لحظة جديدة بالنسبة لي، لذلك أعتقد أنه من الطبيعي أنني كنت حزينًا بعض الشيء لأنه رحل، أيضًا بسبب المودة والإعجاب اللذين كنت أكنهما له، لكن هذا جزء من اللعبة، فنحن محترفون وعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذه اللحظات، إنها أمور تتعلق بكرة القدم. أتمنى له كل التوفيق في القادم، وآمل أن نواصل الصداقة خارج الميدان.

رحل كاريلي وجاء كوزمين كونترا، ماذا عن المدرب الروماني وأسلوبه؟

لا تزال هذه البداية، لكنني أعتقد أنه وصل بشكل جيد للغاية والنتائج تظهر ذلك بالفعل. وصل بانتصارات، إنه أمر مهم للغاية، سجلنا العديد من الأهداف على أرضنا، تغلبنا على فريق كبير هو النصر. لذلك آمل بالتأكيد أن نتمكن من الحفاظ على هذه الانتصارات.

علاقتي مع كونترا جيدة أيضًا بسبب اللغة. إنه يتحدث الإيطالية، مما جعل الأمر سهلًا أيضًا منذ اللحظة الأولى لأنني أجيد التحدث بها. إنه مدرب أعطى المجموعة الكثير من الاهتمام ونحن نقوم بعمل جيد حقًا تحت قيادته.

قلت من قبل أنك ترغب في اللعب لنادي جماهيري، هل تحقق ذلك باللعب للاتحاد؟

الاتحاد نادٍ كبير جدًا ولديه جماهير رائعة. سبق لي أن قلت في مقابلات أخرى إنني أعتقد أن رغبة معظم لاعبي كرة القدم هي أن يكونوا في أندية كبيرة وفي ملاعب ممتلئة، لذلك أنا بالتأكيد أشعر بهذه المتعة هنا في الاتحاد، حيث ألعب في ملعب مليء بالجماهير. وآمل أن نواصل الفوز وأن نحقق نتائج جيدة في البطولة حتى نمتلك ملعبًا ممتلئًا بشكل متزايد.

حدثنا عن اللاعب الأقرب لك داخل صفوف الاتحاد؟

من الصعب تحديد من هو أقرب لاعب لأن علاقتي جيدة جدًا مع الجميع لحسن الحظ، لكنني أعتقد أنه بسبب النشأة، بالتأكيد اللاعبين البرازيليين، ينتهي بنا المطاف بقضاء المزيد من الوقت معًا للتحدث بلغتنا وهذا يجعلنا نشعر بأننا في المنزل أكثر قليلًا. أعتقد أنه أمر طبيعي، لأننا خارج بلدنا، وعندما نعمل مع برازيليين، نحاول أن نجتمع معًا أيضًا. لكن كما قلت، علاقتي المجموعة بأكملها جيدة جدًا.

أعتقد أن هناك أيضًا علاقة أكثر قوية مع رومارينيو لأنه موجود في المقدمة على أرض الملعب، ولدينا المزيد من التواصل أثناء اللعب والتدريب، لأننا نتحدث كثيرًا عن التحركات. إنه شيء يثير اهتمامنا كثيرًا لذلك نتحدث عنه ونعمل عليه، لذلك كل شيء يصب في مصلحة الفريق.

بماذا تعد جماهير الاتحاد هذا الموسم؟

أولًا، أود أن أشكر الجماهير على المودة التي تلقيتها منذ وصولي إلى هنا، لقد كانوا رائعين وأحدثوا فرقًا كبيرًا. وآمل أن أكافئ هذه العاطفة في الملعب، بالأهداف، والتمريرات الحاسمة، وأن أقدم دائمًا أفضل ما لدي للنادي.

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