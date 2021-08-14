"الاتحاد كبير آسيا وليس الهلال" .. تعليق مثير من القحطاني

من يستحق هذا اللقب؟

مازال صراع الألقاب الشرفية بين الأندية السعودية يشغل بال الجميع، وهذه المرة حول لقب كبير آسيا، والذي يرى البعض أن هذا هو لقب نادي الهلال، والبعض الآخر يرى أنه لقب نادي الاتحاد.

الهلال حقق 7 ألقاب آسيوية "دوري أبطال آسيا 3 مرات، كأس الكؤوس الآسيوية مرتين، كأس السوبر الآسيوي مرتين"، بينما حقق نادي الاتحاد 3 ألقاب آسيوية "دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة".

الأمر بدأ عندما تساءل الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موعد مباراة الهلال أمام الطائي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهشبول كتب تغريدة جاء نصها كالآتي: "كبير آسيا الساعة كم مباراته؟"، يقصد بها مباراة الهلال أمام الطائي.

الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، رد على تغريدة الهشبول، عبر حسابه على "تويتر" مؤكدًا على أن كبير آسيا هو لقب نادي الاتحاد وليس فريق آخر.

نص تغريدة القحطاني جاء كالآتي: "لعب يوم الأربعاء الماضي وخسر من الفيحاء 1/0، غريب سؤالك معقولة ما تدري، الاتحاد كبير آسيا".

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نادي الهلال هو آخر فريق سعودي يتوج ببطولة آسيوية، حينما توج ببطولة دوري الأبطال عام 2019، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني في المباراة النهائية.