كاريلي يحسم مستقبل مدافع النصر مع الاتحاد

الإدارة بانتظار رأي المدرب للتحرك

تنتظر إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الرأي الفني للمدرب فابيو كاريلي لحسم مستقبل المدافع المعار من النصر "حمد آل منصور"، والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري ويمتلك النادي حق ضمه نهائيًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن بند تحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي ينتهي في يونيو القادم، مشيرة إلى أن العقد يُلزم الاتحاد بطلب تفعيل عقد الشراء قبل الموعد المحدد بشهر، أي خلال مايو القادم.

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الظهير الأيسر انضم للعميد معارًا من النصر بداية الموسم الجاري، ولم يلعب مع الفريق سوى 8 مباريات منهم واحدة منذ البداية هي الأخيرة أمام التعاون نظرًا لإصابة مهند الشنقيطي الذي يعتمد عليه المدرب كاريلي في التشكيل الأساسي.

وقد قدم آل منصور أداءً جيدًا خلال اللقاء رفع أسهم استمراره مع الاتحاد لمواسم قادمة، لكن الإدارة مازالت تنتظر الضوء الأخضر من كاريلي للمضي قدمًا في تفعيل العقد.

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الفيصلي في المجمعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.