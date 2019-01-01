الاتحاد يعلن قائمة دوري أبطال آسيا بتواجد كمارا

الاتحاد أتم الاستعدادات للموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد عن قائمة الفريق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت تواجد الصفقة الجديدة هارون كمارا.

ويلعب الاتحاد ضمن المجموعة الأولى بجوار النصر، زوباهان، والوصل، ويبدأ اللقاءات الإثنين المقبل أمام الفريق الإيراني.

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وشهدت قائمة الفريق السعودي تواجد فواز القرني وعساف القرني وأمين بخاري وراكان النجار لحراسة المرمى، واختار زياد المولد وعمار الدحيم وعبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني ومنصور الحربي وطارق المولد وسعود عبدالحميد وعبدالله العمار في الدفاع.

واستدعى خالد السميري وعبدالعزيز البيشي وعبدالإله المالكي وعصام المولد وعبدالرحمن العبود والفلسطيني خيمنيز وجابر عيسى والأرجنتيني فيتشو والتشيلي كارلوس فيلانويفا في خط الوسط.

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على صعيد الخط الأمامي وجه الدعوة إلى البرازيلي رومارينهو وهارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني في خط الهجوم.

وخاض الاتحاد معسكراً تحضيرياً إنجليزياً شهد لعبه أربع مباريات، فاز في ثلاثة منها وخسر واحدة.