المولد: منافسة الاتحاد على اللقب واردة وكنا نمتلك مهاجم كحمد الله وهاجمه الجمهور

الفهد الأسمر يتحدث عما ينقص فريقه وماذا كان سيفعل حال هبوط الاتحاد؟

يرى فهد المولد؛ مهاجم الاتحاد السعودي، أن فريقه قادر على المنافسة بقوة هذا الموسم، إذ يرى أنه قد يكون بالمراكز الأولى وحتى قد ينافس على لقب الدوري، مشددًا على استعادة النمور لروحهم داخل الملعب.

العميد يتواجد حاليًا في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد خمس نقاط من أربع مباريات، إذ فاز في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة وتعادل في لقاء آخر.

وقال المولد، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "بعد صدور قرار إيقافي، قررت أن أتحدى نفسي كي أعود أقوى مما كنت، وهذا لم يكن مجرد كلام، بل حاول وبذلت جهد كبير، حتى أنني تمرنت بمفردي، لذلك لم تكن العودة صعبة، وإدارة الاتحاد لم تقصر معي، بل أعدت لي برنامج تدريبي خاص، وعدت وكأني في بداياتي، والحمد لله أن عام الإيقاف مر سريعًا".

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وأضاف: "عشت ما لم أعشه من قبل خلال عام التوقف، والحمد لله أنه مر سريعًا، عندما كنت ألعب لم أكن أشاهد كثير من الأشياء سواء داخل الملعب أو خارجه، ان أصبحت أدقق في كل شيء، لأنني تعلمت الكثير وتضررت كثيرًا، فالناس تتحدث عن المنشطات دون علم وكأنها مخدرات، لكن عائلتي ساندتني وكثير من الزملاء شجعوني كثيرًا".

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الفهد الأسمر تابع حول موقف العميد بالموسم الجاري: "ليس معنى أننا فزنا بديربي جدة أمام الأهلي أننا سنحصد لقب الدوري بالموسم الحالي، هذا الكلام غير صحيح بالمرة، خسارتنا في أول مباراة أمام الاتفاق علمتنا الكثير، حتى أن هناك من شبه الموسم الحالي بالماضي، رددوا أن الهزائم ستستمر، لكن خسارة الاتفاق قوتنا وتحدثنا كلاعبين أنه يجب أن نرتب أمورنا، خاصةً وأن الدوري صعب وكافة الفرق صعبة مع وجود سبعة لاعبين أجانب، أتمنى أن فكر الجمهور يتغير ويسير معنا خطوة بخطوة كما نتعامل نحن كلاعبين مع كل مباراة كأنها نهائي، فالاتحاد سابقًا لم يكن كالحالي، الآن نحن جيل جديد ولم يعد هناك النجوم السابقين، الذين تعلمت منهم الكثير، حاليًا هناك لاعبين لا يتحملون الضغوطات، أتمنى الجماهير أن تقف مع اللاعبين، فنحن لدينا عناصر مميزة، لكنها تحتاج لوقفة".

وواصل: "بالموسم الحالي فريقنا قوي، كنا نخسر في السابق بأخطاء فردية، الآن لدينا فريق قوي، ونعمل على تصحيح الأخطاء وبالفعل هناك تحسن كبير، مشكلتنا فقط نفسية، لأن اللاعبين مضغوطين، نحتاج فقط للفوز في مباراتين متتاليتين".

المولد أكمل: "أرى أننا سنكون في المراكز متقدمة هذا الموسم، فالدوري السعودي ليس صعبًا وليس سهلًا، ومنافستنا على اللقب واردة".

وانتقل مهاجم النمور للحديث عن صفقة الفريق الجديدة المدافع المصري أحمد حجازي: "كنا بحاجة كلاعب مثل حجازي منذ فترة طويلة، أتوقع أنه يرغب في إفادة الفريق، فمنذ اليوم الأول يوجه اللاعبين وكأنه يعرفنا منذ فترة طويلة، هو لاعب ذو قيمة، سيفيدنا كثيرًا".

بسؤاله عن حاجة غرفة ملابس الاتحاد لحزم، علق: "في بعض السنوات لم تكن هناك وحدة، لكننا سيطرنا على الوضع، وعادت الغرفة لوضعها الطبيعي، واقترب اللاعبون من بعضهم، فمن ورائه جمهور كجمهور الاتحاد، لا يمكنه أن يتحمل النقد، جربت هذا من قبل عندما طالبوا برحيلي خلال فترة من الفترات، لكن هذا حفزني كثيرًا للعودة بقوة".

عن الفترة التي خاف بها على الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، أوضح: "من بعد كورونا وأن خائف، لأنه كانت أمامنا مباريات صعبة وضغوطات كبيرة كوننا بالمراكز الأخيرة، وخسارتنا أمام الأهلي وقتها زادت من هذا الإحساس، لكننا اجتمعنا كلاعبين وتحدثنا كثيرًا حتى نعود، وكانت مواجهة العدالة بالجولة الأخيرة هي الفاصلة، كنت خائف كثيرًا، لكنني لم أظهر ذلك للاعبين، كانت مباراة صعبة جدًا، ولم أنم ليلتها جيدًا، فماذا سيحدث إذا هبطنا؟، لكننا تحدينا أنفسنا ونظرنا للمباراة كأنها لقاء عادي، وبالفعل تقدمنا مبكرًا وانتصرنا في الأخير".

وعما كان سيفعله إذا هبط الاتحاد الموسم الماضي، أجاب: "اللوم كان سيكون عليّ بالبداية، وهنا كان سيجب عليّ إعادة الفريق لمكانته، كنت سأستمر مع الفريق، لأن عقدي مستمر مع الفريق، ولا أقبل أن يهبط الاتحاد، أنا تربيت بهذا النادي، والحمد لله أننا لم نصل لمرحلة الهبوط".

وبشأن الأسباب التي أدت بالاتحاد إلى ما هو عليه في الموسمين الماضيين: "الجميع احتار في وضع العميد، أنا واحد بالفريق ودائمًا ما أسأل نفسي كيف وصلنا لهذه المرحلة؟، ربما هي أسباب غير واضحة، لكنها تؤثر علينا، كتغيير الإدارات والمدربين، نحن بحاجة للاستقرار، وهو ما توفر بالموسم الجاري، نتمنى استمراره حتى نقف على أقدامنا، بدأنا العودة لوضعنا الطبيعي، لكن هناك أمور بسيطة تحتاج إلى تعديل".

وبخصوص ما ينقص النمور حاليًا، رد: "نحن نحرز أهدافًا، لكننا بحاجة إلى رأس حربة يخلص داخل منطقة الجزاء، أرى أن بريجوفيتش حتى الآن غير جاهز، ربما ينجح أو لا عندما يحصل على فرصة، وهناك من يطالب برحيله وهناك من يؤيده، لكننا كلاعبين علينا مساندته، لدينا بعض المشكلات بالفريق يجب حلها، ان نرى ثلاثة مهاجمين هم الأبرز في الدوري السعودي؛ حمد الله والسومة وجوميس، لكنني أحب مواصفات حمد الله، هو يتفوق عليهم، والاتحاد بحاجة للاعب مثله، كان لدينا مثله هو أحمد العكايشي رغم أن الجمهور كان يحزن لإهداره الفرص، لكن دوره كان كبيرًا بالملعب، فقد كان السبب في كافة أهدافي بفترة من الفترات، هو مهاجم قوي وسريع ويفتح لنا المساحات".

ورد الفهد الأسمر على ما تردد عن هروبه من كشف المنشطات عقب مواجهة الأهلي بالموسم الجاري: "خرجت مصابًا، والتشخيص أثبت وجود قطع كامل، لكن هناك من قال أنني أتهرب، لماذا أتهرب؟، غضبت كثيرًا من هذا الكلام، لذلك قررت تقديم شكوى ضد من ردد هذه الشائعات حتى يقف كل شخص عند حده".