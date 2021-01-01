كاريلي: ما وصل له الاتحاد إنجاز

مدرب العميد سعيد بما وصل له فريقه

يرى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، أن حالة التوازن التي خلقها بالفريق هي ما جعلته لا يتأثر بغياب أي لاعب، مؤكدًا أن اللاعبين تفهموا فكره بشكل جيد، وهو ما انعكس في الملعب.

العميد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، مبتعدًا عن الوصافة بأربع نقاط، وعن الصدارة بتسع نقاط، ولا يزال هناك تسع جولات متبقية على نهاية الموسم.

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وقال كاريلي، خلال تصريحاته لصحيفة " istoe" البرازيلية: "سعيد جدًا بوصول الاتحاد للمركز الثالث، هذه المرة الأولى التي يصل بها لهذا المركز منذ موسم 2016-17، قد نشارك بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، مركزنا يؤهلنا، وهذا هو الهدف منذ قدومي، نأمل أن نحافظ على هذا الهدف حتى نهاية الموسم، حتى يعود الاتحاد للمشاركة القارية بعد غياب طويل".

وأضاف: "الإدارة أخبرتني في اليوم الأول لي أن الهدف هو إعادة الاتحاد إلى مكانته والتنافس بقوة على البطولات، بعدما كان الفريق يصارع الهبوط في السنوات الأخيرة، لكننا الآن في وضع مختلف تمامًا، وما أسعدني أكثر أننا وصلنا للمركز الثالث في ظل غيابات مهمة كجاري رودريجيز وبرونو هنريكي".

المدرب البرازيلي اختتم: "راضٍ للغاية عن التزام اللاعبين بتعليماتي وفهمهم لطريقتي، وهذا انعكس على الفريق بالميدان، نعم لا يزال هنا بعض النقص في الانتظام، وما زلنا نتذبذب في الأداء بين جيد وأقل من مباراة لأخرى، لكن الفريق بشكل عام متوازن".

كاريلي يقود العميد منذ فبراير 2020، ونجح الموسم الماضي في إنهاء الموسم بالمركز الـ11 برصيد 35 نقطة، حصدها من الفوز في تسع مباريات، والتعادل في ثماني، وخسارة 13 لقاء، ليهرب من الهبوط الذي يظل يطارده حتى نهاية الموسم.