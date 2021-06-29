في طريق العميد للخلاص من الديون، لجنة الانضباط تزيد همومه

"المصائب لا تأتي فرادى" المثل الذي ينطبق كثيرًا على نادي الاتحاد السعودي في السنوات الأخيرة، في ظل سقوطه بين مصارعة الهبوط ومصارعة ديونه ومشكلات مع لاعبين ومدربين سابقين وأندية داخلية وخارجية وغيرها.

اليوم الثلاثاء، صدمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، النادي الجداوي بعقوبتين جديدتين، في ظل محاولته تسديد ديونه، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

كم تبلغ ديون الاتحاد؟

في العاشر من يونيو الجاري، أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، نتائج شهادة الكفاءة المالية، التي يتوجب على الأندية الحصول عليها قبل كل سوق انتقالات، كي يتمكنوا من إبرام صفقات جديدة.

الاتحاد جاء في المركز الأول بقائمة الأندية الأكثر ديونًا، إذ أن عليه 140.304.083 مليون ريال، ليفشل في النتائج الأولية لشهادة الكفاءة.

أمام العميد مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل كي يسدد كافة ديونه ومن ثم الحصول على الكفاءة المالية، وسيكون أمامه سبعة أيام فقط على نهاية الميركاتو الصيفي.

ما هي القرارات الجديدة من لجنة الانضباط؟

لجنة الانضباط أصدرت غرامتين على نادي الاتحاد اليوم، لكن من الممكن أن يتم إلغائها حال الالتزام بقرارات غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا..

قرار الانضباط الأول جاء بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، نظير امتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر في الخامس من سبتمبر 2020، لصالح عمر بخاري.

أما القرار الثاني فوصلت غرامته إلى 145 ألف ريال، نظير الامتناع عن تنفيذ قرار المنازعات الصادر في 31 من يناير 2021، لصالح نادي هجر.

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