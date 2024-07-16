حذار يا النصر.. الاتحاد يتخذ الخطوة الأكثر جدية في مساعيه لضم موسى ديابي

النصر يُلاحق الجناح الفرنسي منذ الصيف الماضي

كشف الصحفي جاكوب تانسويل عن اتخاذ الاتحاد للخطوة الأكثر جدية في مساعيه لضم موسى ديابي جناح أستون فيلا الملاحق من النصر منذ الصيف الماضي.

الفريق العاصمي السعودي حاول جاهدًا ضم ديابي من باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي لكنه خسر الصراع أمام أستون فيلا الذي ضمه مقابل 55 مليون يورو ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2028.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية أخبارًا مكثفة حول رغبة النصر القيام بـ "ريمونتادا" في صفقة ديابي والتقدم بعرض جديد لضمه من أستون فيلا، مع أنباء عن دخول الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب وممثليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تاسويل، الصحفي في موقع "The Athletic"، أوضح أن الاتحاد يستعد خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم عرض مغرٍ جدًا للفريق الإنجليز لضم ديابي، وهو ما يضع خطط النصر لضم اللاعب في مهب الريح إلا إن تحرك سريعًا وقدم عرضًا آخر.

يُشار إلى أن الحساب الرسمي لوكالة AIS Sport Service، التي تدير أعمال ديابي، قام مؤخرًا بمتابعة حساب نادي الاتحاد، عبر منصة (إنستجرام)، وهو ما اعتبر إشارة واضحة على أن المفاوضات بين النادي السعودي واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا.