الاتحاد ضد الرائد: مباشر لحظة بلحظة

الاتحاد 0 × 0 الرائد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - عبد الرحمن العبود

كريم الأحمدي - برونو هنريكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

📋| إليكم قائمة نمورنا في لقاء اليوم 🐅 #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/MtSMWDo2nY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 14, 2022

تشكيل الرائد:

التشكيل| 3-4-2-1

أحمد الرحيلي

عبد الله الفهد – محمد سالم – عقيل بلغيث

منصور الحربي – إدوارد هنريكي – سلطان فرحان – محمد فوزير

كريم البركاوي – عبد المحسن القحطاني

إيدر لوبيز

أما الرائد فيأتي في المركز السادس ولديه 24 نقطة، ويأمل في أن يكون مضيفًا ثقيلًا كما هي عادته للنمور ويوقف سلسلة انتصاراتهم المتتالية في الدوري بالآونة الأخيرة.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي ويقدم أداءً أكثر من رائع مع مدربه كوزمين كونترا، والآمال تتصاعد في الابتعاد أكثر بالصدارة وتحقيق الدرع الغائب منذ مدة طويلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والرائد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة.