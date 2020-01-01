الاتحاد: صفقاتنا لم تنته والاختيارات فنية وليست بالعاطفة

الاتحاد يواصل تدعيم صفوفه لإنقاذ الفريق.

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على أن صفقات ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لم تنته، ووجود معارضين للإدارة الحالية ليس دليلًا على فشلها.

دياب قال خلال تصريحات إذاعية: "تركيزنا على الأمور الفنية فقط في اختياراتنا، وذلك بدون عاطفة وبناءً على رأي المدرب واللجنة الفنية".

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد تابع: "عقد سانوجو مع الاتحاد مستمر لمدة عامين، وتمت إعارته للمدة المتبقية منه، وصفقات العميد لم تنته بعد".

أحمد صادق أردف: "يبذل أنمار الحائلي رئيس الاتحاد جهودًا كبيرة ماليًا وجسديًا خلال الوقت الحالي، بهدف خدمة الفريق الكروي".

وواصل: "أرى أن وجود معارضين لإدارة الاتحاد بقيادة الحائلي، ليس دليلًا على فشلها، بل هذا الأمر يرفع من جودة العمل خلال الفترة القادمة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، قد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق خلالها على صفقة عبد المجيد السواط، حيث قال:

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"الذين يعاتبون المركز الإعلامي على التأخر في إعلان خبر التعاقد مع اللاعب السواط لابد وأن يعرفوا أن التوقيع تم في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

واستطرد: "كل ما نشر قبل ذلك كان اجتهادات وتوقعات.. والمركز لا يمكنه أن يعلن عن شيء حتى يأخذ الصفة النهائية بصِيغة قانونية".

الاتحاد وقع مع عبد المجيد السواط، لاعب نادي التعاون، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.