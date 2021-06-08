الشباب وسعود عبد الحميد يزفان أخبارًا سعيدة للاتحاد

انتقاد لاذع لمدافع الاتحاد

يعيش جمهور الاتحاد حالة من القلق والجدل حول مستقبل مدافع الفريق "سعود عبد الحميد" الذي يُعد أحد أبرز نجوم الموسم الأخير من الدوري السعودي، وذلك بعد الحديث عن رفضه تجديد عقده وتلقيه عدة عروض قوية ماليًا.

المصادر تحدثت عن عروض تفوق في مزاياها المالية العرض المقدم من الاتحاد لتجديد عقد الظهير الأيمن، وقد كشفت المصادر أن النصر والشباب هما أبرز المهتمين باللاعب.

مصدر مقرب منه: سعود عبد الحميد يريد البقاء مع الاتحاد

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن مصدر مقرب من سعود عبد الحميد تأكيده أن عرض الاتحاد لتجديد عقد اللاعب لم يأخذ الطابع الرسمي بعد، بل كان مجرد مفاوضات شفهية، مشيرًا إلى أن صاحب الـ21 عامًا سيبذل قصارى جهده مع العميد حتى اليوم الأخير في عقده.

وأبدى هذا المصدر دهشته من دخول أندية عاصمية في مفاوضات مع عبد الحميد قبل دخوله الفترة الحرة في عقده، مؤكدًا أن اللاعب هو ابن النادي ولديه رغبة كبيرة في تجديد عقده والبقاء ضمن صفوفه.

الشباب ينفي اهتمامه بسعود عبد الحميد

نفى نادي الشباب السعودي وجود أي اهتمام من جانبه بمدافع الاتحاد سعود عبد الحميد، وذلك كما نقلت صحيفة اليوم السعودية، مؤكدًا أنه لم يُقدم عرضًا براتب سنوي قدره 5.5 مليون ريال للاعب الدولي السعودي كما زعمت بعض التقارير.

وأضاف مصدر خاص للميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم، أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان ترى أن مركز الظهير الأيمن ليس بحاجة إلى دعم خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري لتواجد الثنائي فواز الصقور وخالد الغامدي وقدرتهما على تغطيته جيدًا خلال الموسم القادم، خاصة بعد تقديمهما لمستوى ممتاز خلال الموسم المنصرم.

متى ينتهي عقد سعود عبد الحميد ومتى يدخل الفترة الحرة؟

ينتهي عقد سعود عبد الحميد مع الاتحاد في يونيو 2022، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة في عقده بدءًا من أغسطس القادم.

ولا يحق لأي نادٍ حاليًا التفاوض مع عبد الحميد أو تقديم أي عروض له، بل يجب أن يطرق باب الاتحاد للوصول إلى اتفاق حول شراء المدة المتبقية من العقد أولًا.

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