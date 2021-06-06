"سعود عبد الحميد يُريد راتبًا يُوازي ما يحصل عليه الشهراني .. جنون وهدر!"

انتقاد لاذع لمدافع الاتحاد

وجه الناقد الرياضي محمد البكيري تحذيرًا شديد اللهجة لإدارة الاتحاد من الموافقة على طلبات المدافع الشاب "سعود عبد الحميد" المالية لتجديد عقده مع الفريق، مطالبًا بحساب المسؤولين حال الموافقة على تلك المطالب.

كانت مصادر جول الخاصة قد كشفت عن عرض الاتحاد 5 ملايين ريال سعودي على الظهير الأيمن لتجديد عقده، مشيرة إلى أن اللاعب يمتلك عرضين من النصر والشباب بمزايا مالية أعلى وموضحة أنه طلب من إدارة العميد الحصول على 6.5 مليون ريال سنويًا.

المصادر الخاصة أكدت أن عرض الشباب للحصول على صاحب الـ21 عامًا بلغ 5.5 مليون ريال سنويًا، فيما عرض النصر عليه الحصول على 7 ملايين ريال للانضمام لصفوفه.

البكيري علق على الخبر الخاص الذي نشره جول عبر حسابه الرسمي على تويتر واصفًا طلبات اللاعب بالحصول على راتب يُوازي ما يحصل عليه النجم ياسر الشهراني مع الهلال بأنها جنون وهدر للمال، مؤكدًا ترحيبه برحيل عبد الحميد حال لم يوافق على عرض الاتحاد لتجديد عقده بالقيمة المالية المناسبة.

إذ كتب "الله يرزقه .. الاتحاد لن يلدغ من جحر المزايدات والمبالغات مرتين .. في تقدير قيمة تجديد لاعب عمره 21 سنة وخبرته 3 مواسم فقط ويريد الحصول على راتب يوازي مايحصل عليه نجم مثل ياسر الشهراني!! جنوون، استنزاف وهدر. لو تمت موافقة إدارة الاتحاد له على ما يطلب. تُحاسب".

يُشار إلى أن سعود عبد الحميد يُعد أفضل ظهير أيمن في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، وقد كان أحد أهم العناصر التي ساهمت في إنجاز الاتحاد بإنهاء الموسم في المركز الثالث والتأهل للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.