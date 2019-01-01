الاتحاد يفاوض زالاتكو للتعاقد معه خلفًا للتشيلي سييرا

هل يقود داليتش القيادة الفنية للاتحاد بعد رحيل سييرا؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

دخلت إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات مع الكرواتي زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب بلاده، من أجل التعاقد معه خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته مؤخرًا.

إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا بإقالة سييرا، بعد الخسارة من الوحدة مساء أمس السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لتعويض رحيل سييرا، بالتعاقد مع المدرب الكرواتي زالاتكو داليتش.

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وأكدت الصحيفة على أن فريق نادي الاتحاد يعيش حالة من الفوضى الإدارية والفنية غير المسبوقة.

المغربي مروان داكوستا أبدى استغرابه من اقتصار مدة التدريب على 40 دقيقة فقط، وهو الأمر الذي تذمر منه اللاعبين أبرزهم المحترفين.

زالاتكو حقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب كرواتيا، بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم 2018 لأول مرة في تاريخ منتخب بلاده، قبل خسارته أمام فرنسا.