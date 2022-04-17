الاتحاد ردًا على بيان النصر: "مو فاضيين لكم"

رد نادي الاتحاد بطريقة غير رسمية على بيان النصر الذي يتهمه بالتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله قبل دخوله الفترة الحرة المسموح له بالتفاوض خلالها، وقد نقل هذا الرد الإعلامي ولدي الفراج عبر حلقة اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد".

النصر كان قد فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، وانضم اللاعب بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر، ولم تنجح محاولات إنهاء الخلاف بين الطرفين وديًا ليلجأ للجهات المختصة.

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الأيام الأخيرة شهدت تطورات ملفتة في القضية بين الطرفين، إذ ظهر تسريب صوتي منسوب إلى حمدالله والبلوي قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد استغل النصراويون هذا التسجيل وفتحوا النار على النجم المغربي متهمين إياه بتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

الإعلام النصراوي طالب بالتحقيق في هذا التسريب الصوتي فيما شكك الاتحاديون في صحته وأكدوا أنه مفبرك، وكانت المفاجأة يوم أمس حين أصدر النصر بيانًا أكد خلاله امتلاكه لتسجيلات صوتية بين الرجلين وكشف عن تقديمه إياها مع شكواه ضد اللاعب والمسؤول الاتحادي للجنة الاحتراف في نهاية مارس الماضي.

الفراج أكد أنه تواصل مع عدد من مسؤولي الاتحاد للحصول على أي تعليق من جانب النادي على بيان النصر أو حتى بيان اتحاد كرة القدم الذي أكد خلاله عدم اختصاصه في الرد على شكوى النصر، أو إيضاح لما جاء فيه من اتهام واضح لهم بخرق القوانين وتحريض حمدالله على الرحيل من العاصمة باتجاه جدة.

وأوضح الإعلامي المخضرم أن الاتحاديين رفضوا الرد على البيان بحجة تركيزهم على حسم لقب الدوري السعودي لصالحهم، إذ نقل عن مسؤول في مجلس الإدارة قوله "قالوا لنا نصًا "بالعربي مش فاضيين، نحن قريبين من منجز ونرغب في تحقيقه ونُفرح به أنفسنا وجماهيرنا الغالية. سمو وزير الرياضة والدعم السخي المقدم من الدولة حفظها الله هو للعمل والمنجزات وليس للتصريحات والبكائيات، يوم 29 مايو نرد على كل شيء بإذن الله" انتهى الاقتباس".

يُشار إلى أن النصر ضم حمدالله من الدوري القطري صيف 2018، وقد تألق اللاعب معه وقاده لتحقيق لقب الدوري موسم 2018-2019 وحقق رقمًا تاريخيًا يخص عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين.

اللاعب توج هدافًا للدوري السعودي في الموسم التالي لكن مستواه بدأ بالتراجع ومشاكله بدأت تزداد فيما بعد، حتى انتهى به المطاف بفسخ عقده من جانب النادي لأسباب لم يُعلن عنها رسميًا لكن قيل أنها سلوكية وانضباطية.