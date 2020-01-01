الاتحاد: رئيس الهلال أفشل مخطط انتقال رومارينيو لفريقه

أحمد دياب يكشف كواليس عودة رومارينيو إلى الاتحاد.

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على أن أزمة اللاعب البرازيلي رومارينيو مع ناديه انتهت بالفعل، مشيرًا لتصرف فهد بن نافل رئيس الهلال، الذي أفشل مخطط أحد وكلاء الأعمال بانتقاله إلى الزعيم.

وكان رومارينيو قد أرسل خطابًا إلى إدارة الاتحاد، يطلب فيه فسخ العقد، بسبب عدم الحصول على راتبه لمدة 4 شهور، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على فسخ التعاقد.

المتحدث الرسمي للاتحاد قال خلال تصريحات لقناة "24 الرياضية" السعودية: "أزمة رومارينيو انتهت، واللاعب يخاطب الاتحاد الدولي (فيفا) لإلغاء قرار فسخ عقده مع العميد".

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أحمد صادق دياب تابع: "رومارينيو يسعى لإلغاء قرار فسخ العقد، وسيكون متواجدًا في جدة خلال الأيام القادمة، من أجل الانضمام لمعسكر العميد، استعدادًا لاستئناف الدوري".

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وواصل: "فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، تواصل مع أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، بهدف إفشال مخطط أحد وكلاء اللاعبين، الذي عرض رومارينيو على الزعيم".

ويعد رومارينيو هو أحد أهم لاعبي نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، حيث لعب هذا الموسم 24 مباراة، سجل فيهم 13 هدفًا، وصنع 3 أهداف لزملائه بالفريق.