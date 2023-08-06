"الاتحاد ذاق حلاوة حمدالله والآن جاء وقت علقم مرارته"

الأمور انقلبت رأسًا على عقب في الاتحاد

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انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الاتحاد خلال ساعات مساء أمس، وتحديدًا عقب الخسارة أمام الهلال في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية.

الاتحاد ورغم تقديمه لمباريات قوية في دور المجموعات عكس منافسه الهلال، إلا أنه خسر أمامه بنتيجة 3-1 في لقاء شهد إهدار كريم بنزيما لركلة جزاء في الشوط الثاني.

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المدرب نونو سانتو فاجأ الجميع بعدم إشراك عبد الرزاق حمدالله، وحين سُئل عن سبب ذلك حملت إجابته مفاجأة أكبر، إذ قال "هذا شأن داخلي سنحله مع النادي والمسؤولين، لن يبقى في الاتحاد سوى من يريد البقاء".

سانتو أشار بوضوح إلى أن الهداف المغربي يود الرحيل عن الفريق، وقد علق الإعلامي النصراوي سعود الصرامي على الأمر قائلًا "الاتحاديين ذاقوا حلاوة حمدالله الموسم الماضي، والآن سيذيقون علقم مرارته".

الحدث أشعل السوشيال ميديا وقسم جمهور الاتحاد ما بين مؤيد للاعب وداعم للمدرب والنادي، والجميع بانتظار إيضاح الموقف من الطرفين قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن يوم 11 أغسطس الجاري.

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