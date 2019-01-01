رئيس الاتحاد ينفي التعاقد مع البرتغالي جوميز

أنمار الحائلي يكشف حقيقة التعاقد مع جوميز

نفى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، كل ما تردد حول اقتراب ناديه من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوميز، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية، حول تعثر المفاوضات مع جوميز، من أجل قيادة الاتحاد خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته.

والتقى أحد مشجعي نادي الاتحاد بأنمار الحائلي، وقام بتصوير مقطع فيديو، يسأله خلاله عن التعاقد مع مدرب جديد، وقال له رئيس الاتحاد "المدرب سيصل خلال أسبوع".

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وسأل المشجع رئيس الاتحاد مرة أخرى: "هل المدرب القادم للفريق سيكون البرتغالي جوميز؟"، ليرد أنمار قائلًا: "لا ليس جوميز".

جاء ذلك بعدما أشارت بعض التقارير حول اتفاق الاتحاد مع المدرب الهولندي تين كات، لقيادة دفة الفريق خلال الفترة القادمة.