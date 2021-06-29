الاتحاد يدخل ساحة الجدل .. متحدث العميد يتحدث عن توثيق البطولات

كان اللوم موجهًا للاتحاد والأهلي لالتزام الصمت

لم يستمر صمت المسؤولين في نادي الاتحاد السعودي كثيرًا أمام اللغط الدائر حول توثيق البطولات، والمناوشات الكلامية الدائرة منذ أسابيع بين الهلاليين والنصراويين.

الكثيرون كانوا يوجهون اللوم إلى مسؤولي الاتحاد والأهلي في ظل صمتهم أمام قضية التوثيق، والاختلاف حول موعد انطلاق الدوري بشكل رسمي، وهل دوري المناطق بطولة في حد ذاتها أم لا؟

الجدل لم يكن فقط مقتصرًا على الإعلاميين والجماهير، بل أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، ومسلي آل معمر؛ رئيس النصر، تفاعلا مع القضية عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أسئلة وتحذير وأمل .. تصريحات نارية من رئيس الهلال عن "توثيق البطولات"

بطولاتنا نقية، نمتلك 17 لقبًا .. رئيس النصر يزيد نار "توثيق البطولات" اشتعالًا

الآن دخل الجانب الاتحادي ساحة الجدل، إذ كتب متحدثه الرسمي أحمد صادق دياب، عبر حسابه على "تويتر": " قبل أن نتحدث عن توثيق البطولات المحلية، وما تحتمله من لغط وجدل وقبول ورفض، لابد وأن يكون هناك توضيحًا كاملا من قبل القائمين على هذا العمل، على المعايير العلمية التي يقًيمون البطولات عليها، قبل البدء في العملية التوثيقية".

قبل أن نتحدث عن توثيق البطولات المحلية، وما تحتمله من لغط وجدل وقبول ورفض، لابد وأن يكون هناك توضيحًا كاملا من قبل القائمين على هذا العمل، على المعايير العلمية التي يقًيمون البطولات عليها، قبل البدء في العملية التوثيقية. #توثيق_البطولات — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) June 29, 2021

ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن مؤخرًا أن مجلسه يقوم حاليًا بعملية توثيق البطولات، التي كان قد بدأها من فترة، لكن أزمة كورونا عطلت الانتهاء منها. (طالع تصريحاته)

الثابت أن عدد بطولات الزعيم 17 بطولة، لكن الخلاف حول عدد بطولات العالمي، فإذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.