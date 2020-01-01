تين كات يوصي على ويلفريد بوني ويحذر ليوناردو جيل

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك مساء الليلة

نجح الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، في نيل ثقة الهولندي تين كات؛ المدير الفني للفريق، الذي من المنتظر أن يعتمد عليه بصفة أساسية في المباريات المقبلة.

العميد يستعد لمواجهة ضمك في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن تين كات طالب بوضع برنامج لياقي خاص لبوني، للاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات المقبلة، بعدما شارك بفاعلية في التدريبات، وتحسن مستواه اللياقي تدريجيًا.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المدرب الهولندي ينوي البدء بالإيفواري أساسيًا في مواجهة ضمك، بعدما كان قد دفع به لمدة 26 دقيقة فقط في المباراتين الماضيتين.

وعلى جانب آخر، حذر تين كات، الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب الفريق، من الحصول على بطاقات ملونة في مباريات الليلة، حتى لا يتسبب ذلك في غيابه عن كلاسيكو الهلال، المقرر إقامته في 22 من الشهر الجاري بالجولة الـ19، إثر تراكم البطاقات.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الـ16 والأخير بـ11 نقطة.