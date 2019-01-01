في رسالة نصية عبر واتس آب - داكوستا يبرر للاعبي الاتحاد رحيله

المغربي يودع زملائه ويتمنى لهم التوفيق

حرص المغربي مروان داكوستا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، على تبرير رحيله عن الفريق لزملائه اللاعبين، مؤكدًا أنه جاء لسبب وجيه.

المغربي غادر المملكة السعودية قبل أيام، تاركًا خطاب إلى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، أخطره به بطلب فسخ تعاقده مع النادي.

طلب اللاعب جاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من شهرين، وتمنحه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حق فسخ التعاقد من طرف واحد.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" عن نص الرسالة التي أرسلها داكوستا عبر تطبيق "واتس آب"، حيث كتب فيها: "مرحيًا لاعبي الفريق، أريد فقط أن أخبركم أن مغامرتي تنتهي اليوم بالاتحاد، وذلك بإنهاء عقدي مع النادي، لسبب وجيه، أتمنى لكم حظًا سعيدًا في بقية الموسم".

النادي الجداوي يعاني حاليًا من أزمة مالية طاحنة، دفعت من قبل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشو إلى فسخ عقده من طرف واحد أيضًا، وكذلك التشيلي لويس خيمينيز، الذي دعم موقفه بتعرضه لتهديدات بالقتل من قبل الجمهور.

أزمة العميد دفعت مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ قبل أيام، قرر خلاله التمسك باستكمال مدته للنهاية، مع تحويل ملف داكوستا للجنة القانونية. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الاتحاد يعاني كذلك من تراجع في النتائج والمستوى، حيث تلقى سبع هزائم حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم ينتصر سوى في أربعة لقاءات فقط، ليحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب بـ12 نقطة.